श्रमजीवी संघटनेत महिलांना मोठा सन्मान
श्रमजीवी संघटनेत महिलांना मानाचे स्थान
२४ महिला पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या जाहीर
विरार, ता. ४ (बातमीदार) : श्रमजीवी संघटनेच्या केंद्रीय कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या पदाधिकारी आढावा बैठकीत संघटनेच्या रचनेत महत्त्वाचा फेरबदल करण्यात आला असून, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील एकूण २४ तालुका महिला पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या नेतृत्वाला संघटनेत अधिक बळकटी मिळावी या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.
संस्थेचे संस्थापक विवेक पंडित, संस्थापिका विद्युलता पंडित आणि अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पार पडला. ठाणे जिल्हा महिला प्रमुख जया पारधी आणि पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड यांच्यासह श्रमजीवीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
क्षमतांवर नियुक्त झालेल्या तालुका पदाधिकाऱ्यंचे वय २४ ते ३५ वर्षांदरम्यान आहे. त्यानुसार संघटनेचे सरासरी वय ३५ वर्षे आहे. आपण आपल्या खांद्यावर संघटना घेऊन जात नाही, तर नव्या पिढीकडे संघटना सुपूर्द करत आहोत आणि त्याचा जास्त आनंद होत असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी नियुक्ती झालेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करीत दिली.
या वेळी राज्य चिटणीस बाळाराम भोईर, विजय जाधव संघटक सचिव पूजा सुरूम-माळी, प्रशिक्षण सचिव सीता घाटाळ, पालघर जिल्हाध्यक्ष सुरेश रेंजड आदींसह ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
------------------
नवनियुक्त महिला पदाधिकाऱ्यांची यादी (ठाणे जिल्हा)
तालुका पद पदाधिकाऱ्याचे नाव
अंबरनाथ महिला प्रमुख, लता जाधव
अंबरनाथ सचिव, कल्पना सवार
कल्याण महिला प्रमुख रुपाली वाघे
कल्याण उपप्रमुख सीताबाई मुकणे
कल्याण सचिव अनिता वायडे
भिवंडी ग्रामीण महिला प्रमुख शर्मिला पवार
भिवंडी ग्रामीण सचिव आशा सोनवणे
भिवंडी शहर महिला उपप्रमुख रोहिणी मेंगाळ
शहापूर महिला प्रमुख लक्ष्मी वाघ
------------------
नवनियुक्त महिला पदाधिकाऱ्यांची यादी (पालघर जिल्हा)
तालुका पद पदाधिकाऱ्याचे नाव
पालघर महिला प्रमुख रेखा धांगडे
पालघर उपप्रमुख रेणुका पागी
पालघर सचिव आकांक्षा कुंभारे
वसई ग्रामीण महिला प्रमुख लक्ष्मी वाघ
वसई ग्रामीण उपप्रमुख जयंती परेड
वसई ग्रामीण सचिव मनीषा कडांगला
वाडा महिला प्रमुख सुगंधा विघ्ने
वाडा उपप्रमुख मिरा टोकरे
वाडा उपप्रमुख भावना पवार
वाडा सचिव सिंधू पवार
विक्रमगड महिला प्रमुख रेखा बरफ
विक्रमगड सचिव पूनम भोये
मोखाडा महिला प्रमुख शोभा तेलम
मोखाडा सचिव संजीवनी बदारे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.