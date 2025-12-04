डॉ. महादेव इरकर यांची ''आयडॉल'' शिक्षक म्हणून निवड
विरार, ता. ४ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, वसईतून डॉ. महादेव इरकर यांची ‘आयडॉल’ शिक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
डॉ. इरकर हे विरार येथील कैं. पांडुरंग रघुनाथ पाटील उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षणाचे ध्येय साधणाऱ्या राज्यभरातील उपक्रमशील शिक्षकांची निवड केली आहे. पालघर जिल्ह्यातून निवड झालेल्या १५ शिक्षकांमध्ये डॉ. इरकर यांचा समावेश आहे.
डॉ. इरकर यांचा सन्मान शिक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगर येथील तपाडिया नाट्यगृहात केला जाणार आहे. या निवडीबद्दल मुख्याध्यापिका, शिक्षक, संस्थेचे पदाधिकारी यांच्यासह वसई तालुक्यातील सर्व स्तरांतून त्यांचे कौतुक होत आहे.
