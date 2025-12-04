इन्स्टाग्रामच्या दोन नव्या अपडेट्सची घोषणा
प्रभादेवी : इन्स्टाग्रामने आज क्रिएटर्सना अधिक सुविधा देण्यासाठी दोन नवीन अपडेट्सची घोषणा केली. त्यात पाच नवीन भारतीय भाषांमध्ये मेटा एआय वॉईस ट्रान्सलेशन्सचे विस्तारीकरण आणि एडिट्सवर नवीन भारतीय फॉण्ट्सच्या सादरीकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. वन बीकेसी येथे घेण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात या अपडेटची घोषणा केली.
इन्स्टाग्रामतर्फे सांगण्यात आले की, आगामी महिन्यापासून मेटा एआयचा वापर करून पाच नवीन भारतीय भाषांमध्ये रील्सचे भाषांतर करू शकणार आहेत. त्यामुळे वापकरर्त्यांना भारतातील व जगभरातील अधिकाधिक मनोरंजनपूर्ण कन्टेन्टचे भाषांतर करणे सोयीचे जाणार आहे.
ऑक्टोबरमध्ये इन्स्टाग्रामने क्रिएटर्ससाठी नवी क्षमता लॉन्च केली. त्यामुळे इंग्रजी, हिंदी, स्पॅनिश व पोर्तुगीज या भाषांमधून व भाषांमध्ये त्यांचे रील्स डबिंग व लिप-सिंक करू शकतात. हीच क्षमता लवकरच बंगाली, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मराठी अशा पाच भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.
क्रिएटर्सना मेटा एआयचा वापर करत त्यांच्या रील्समध्ये बदल करण्याचा पर्याय असेल.
