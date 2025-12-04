कलेचा अविष्कार हा सत्याला अधिक जवळ करतो :फादर डॉम्णिक

कलेचा आविष्कार सत्याला जवळ करतो
फादर डॉमिनिक डी''अब्रेओ : सेंट जोसेफमध्ये आंतरशालेय पथनाट्य स्पर्धा उत्साहात
वसई, ता. ४ (बातमीदार) : कलेचा आविष्कार हा सत्याला अधिक जवळ करतो. पथनाट्यातून सामाजिक जाणीव, सर्जनशीलता आणि संवाद कौशल्य वाढते, असे प्रतिपादन फादर डॉमिनिक डी''अब्रेओ यांनी विरार नंदाखाल येथील सेंट जोसेफ महाविद्यालयात केले.
विरार येथील सेंट जोसेफ कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आंतरशालेय पथनाट्य स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘गौरवशाली परंपरा - शैक्षणिक उत्कर्षाचा पल्ला’ या शीर्षकाखाली ही स्पर्धा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात मोठ्या उत्साहात पार पडली. या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष म्हणून संस्थेचे संचालक फादर डॉमिनिक डी''अब्रेओ, प्रमुख पाहुणे माजी सभापती डॉमिनिक रुमाव, संस्थेचे प्राचार्य फा. विजय लोबो, वसई धर्म प्रांताचे शिक्षण संचालक फा. प्रदीप डाबरे, ज्येष्ठ धर्मगुरू व निवृत्त प्राचार्य डॉ. फा. सालोमन रॉड्रिग्ज व फा. ब्रायन डायस उपस्थित होते. महाविद्यालयाने घडविलेले विद्यार्थी जगात नावलौकिक मिळवत असल्याचे गौरवोद्गार प्राचार्य फादर विजय लोबो यांनी काढले.
या स्पर्धेत १० शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक विषयांवर प्रभावी पथनाट्ये सादर केली. ‘मोबाईलचा गुलाम झालेला माणूस’, ‘पर्यावरण : काल, आज आणि उद्या’ यांसारख्या विविध सामाजिक विषयांवर विद्यार्थ्यांनी दमदार सादरीकरण केले. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक जॉन तेविसावे मराठी स्कूल, आगाशी; द्वितीय क्रमांक सेंट गोन्सालो गार्सिया स्कूल, गास तर तृतीय क्रमांक सेंट जेम्स हायस्कूल, आगाशी आणि उत्तेजनार्थ काशीबाई पाटील विद्यामंदिर, विरार यांनी पटकावला. उत्कृष्ट दिग्दर्शन म्हणून फेलिक्स डिसोझा यांचा सन्मान करण्यात आला.
