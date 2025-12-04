पोलादपूर शहरात मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद
पोलादपूर शहरात मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद
महिला जखमी, नागरिकांमध्ये भीती; प्रशासनाविरोधात संताप
पोलादपूर, ता. ४ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यातील अनेक शहरांप्रमाणेच पोलादपूर शहरातही भटक्या कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरातील एका महिलेला पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतल्याची घटना नुकतीच घडल्याने नागरिकांचा संताप आणखी वाढला आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये आजारी, जखमी व पिसाळलेली कुत्री मुक्तपणे फिरत असल्याने वयोवृद्ध, शाळकरी मुलांसह ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
पोलादपूर हे तालुक्याचे शेवटचे टोक मानले जाते. ग्रामीण भागातील नागरिकांची बाजारपेठ, आरोग्यसेवा व इतर गरजांसाठी ये-जा मोठ्या प्रमाणात असल्याने शहरात दिवसभर वर्दळ असते, मात्र अनेक वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण योग्यरीतीने न झाल्याने त्यांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. विशेषत: शहरातील काही भागांमध्ये जखमी झालेले, पिसाळलेली व टोळ्या करून फिरणारी कुत्री नागरिकांच्या अंगावर धावून जाण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी स्थानिक नागरिक श्वेता महाडिक यांना एका कुत्र्याने चावा घेतल्याची घटना घडली. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडूनही नगर पंचायतीकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
....................
रात्रीच्या वेळी कुत्र्यांच्या टोळ्या मोटारसायकलस्वारांवर धावून येतात, चालत जाणाऱ्या नागरिकांचा पाठलाग करतात, तर शाळकरी मुलांना सतत भीतीचा सामना करावा लागत आहे. जखमी व आजारी कुत्र्यांची वाढती संख्या हा आणखी एक गंभीर मुद्दा असून, त्यातून रोगप्रसाराची शक्यता नाकारता येत नाही. नागरिकांनी नगर पंचायतीने तातडीने निर्बीजीकरण मोहीम, जखमी कुत्र्यांवर उपचार, तसेच धोकादायक कुत्र्यांची पकड मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. यापुढे ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पोलादपूरकरांचा रोष तीव्र होणार असल्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.
