मिरा-भाईंदरचा पाणीपुरवठा आज १२ तास खंडित
भाईंदर, ता. ४ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्टेम प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेली कामे व जलवाहिनी दुरुस्ती या कामांसाठी स्टेमचा पाणीपुरवठा शुक्रवारी (ता. ५) १२ तासांसाठी बंद रहाणार आहे.
ठाण्यातील ओवळा, कासारवाडवली येथे एमएमआरडीएअंतर्गत रस्ता रुंदीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. त्या ठिकाणी स्टेम प्राधिकरणामार्फत तीन एअर व्हाॅल्व स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे मिरा-भाईंदर शहरातील भाईंदर पूर्व भागातील आझादनगर, अश्विनी बँक्वेट हॉलसमोरील महापालिकेच्या १,००० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीवर अचानक गळती सुरू झाली आहे. गळती बंद करण्याचे काम करण्याकरिता १२ तासांचा शटडाऊन घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.
ही दोन्ही कामे करण्याकरिता शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत (१२ तासाकरिता) मिरा-भाईंदर शहराला स्टेम प्राधिकरणामार्फत होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) होणारा पाणीपुरवठा सुरू राहणार आहे. स्टेम प्राधिकरणाकडून होणारा पाणीपुरवठा पूर्ववत होईपर्यत मिरा-भाईंदर शहराचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने व उशिराने होणार असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, असे आवाहन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे.
