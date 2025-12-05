१०७ तितर पक्षी मृतावस्थेत आढळले
डोंबिवलीच्या मोठागाव ठाकुर्ली सातपूल परिसरातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ ः मोठागाव-ठाकुर्ली सातपूल परिसरात शुक्रवारी (ता. ५) मोठी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परिसरात तब्बल १०७ तितर पक्षी मृतावस्थेत आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. ही माहिती मिळताच स्थानिकांनी मोठी गर्दी घटनास्थळी केली होती.
प्राथमिक माहितीनुसार, काही नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला आणि झाडीच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात मृत पक्षी पडलेले दिसले. त्यांनी तातडीने गावातील इतरांना माहिती दिली. तसेच पोलिस कर्मचारी आणि वन विभागालाही कळवले. सूचना मिळताच वन विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी सर्व मृत पक्षी ताब्यात घेतले. पंचनामा करून सर्व पक्ष्यांचे पोस्टमार्टेमसाठी पाठविण्यात आले आहे.
सर्व शक्यता तपासणार
या घटनेमागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही. हे पक्षी नैसर्गिक कारणाने मृत झाले की त्यांना विषबाधा झाली, की कोणी मुद्दाम मारून येथे टाकले. या सर्व शक्यता वन विभाग तपासत आहेत. या प्रकरणाचा तपास ठाणे उपवनसंरक्षक सचिन रेपाले, ठाणे वन्यजीव अधिकारी सोनल वळवी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. वन विभागाकडून अशीही माहिती देण्यात आली की, परिसराची पाहणी करून नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल.
