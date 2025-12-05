ठाण्यातील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश
ठाण्यातील सेक्स रॅकेट उघड;
दोन दलाल जेरबंद
ठाणे, ता. ५ : वागळे इस्टेट, लुईसवाडी परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये चालत असलेल्या सेक्स रॅकेटचा वागळे इस्टेट पोलिसांनी पर्दाफाश केला. याप्रकरणी विनयकुमार त्रिपाठी आणि समीर शेख यांना पकडण्यात आले. तसेच पाच पीडित महिलांची सुटका केल्याची माहिती वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांनी दिली.
वागळे इस्टेट, लुईसवाडी परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये हे दलाल वेश्याव्यवसायासाठी महिला घेऊन येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचण्यात आला. त्या वेळी विनयकुमार त्रिपाठी आणि समीर शेख या दोघांना पकडण्यात आले. त्रिपाठी हा ठाण्यात, तर शेख हा मिरा-भाईंदर परिसरात राहणारा आहे. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटक केलेले दलाल हे ठाणे आणि इतर भागातील ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये कार्यरत होते, असे पोलिसांनी सांगितले.
