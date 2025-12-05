थंडीच्या धुक्यात हरवलेली अरू
थंडीत मिळाली मायेची ऊब!
पाड्यावरील घर गाठत चिमुकलीला सुरक्षित सोडले
कासा, ता. ५ (बातमीदार) ः डहाणू-जव्हार राज्यमार्गावर शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी कडाक्याच्या थंडीमध्ये एक हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. तीन वर्षांची चिमुकली अंगावर कपडे नसलेली, थरथरत रडत रस्त्याच्या कडेला उभी होती. हे दृश्य पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. भिसे विद्यालयात अध्यापनासाठी जात असलेल्या योगिता वाघ यांच्या नजरेस हे दृश्य पडताच त्यांनी क्षणाचा विलंब न करता तिला मायेची ऊब दिली.
शाळेची वेळ असूनही परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वाघ यांनी लगेच कॉलेजमध्ये जाऊन सहकाऱ्यांना माहिती दिली. पुन्हा त्या ठिकाणी परतल्या. ती चिमुकली भीतीने गोंधळलेली आणि बोलण्याइतकीही सक्षम नव्हती. दोन महिलांची मदत घेऊन तिची विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला; पण ती बोलू शकत नव्हती. त्याच वेळी पोलिस भरतीसाठी जात असलेल्या एका विद्यार्थिनीला वाघ यांनी थांबवले. तिने तिच्या बोलीभाषेत संवाद साधताच चिमुकलीने हातवाऱ्यांनी तिचे पाड्यावरील घर दाखवले. नंतर वाघ यांनी तिला स्कूटीवरून घरी नेले.
संवेदनशीलता
घरी पोहोचल्यावर घरात तिच्यापेक्षा थोडी मोठी मुलगी दिसली. तिची ती बहीण होती. तिच्या ताब्यात तिला दिल्यानंतर वाघ यांनी पालकांविषयी विचारणा केली. शेजाऱ्यांनी तिची आई कदाचित कामाला गेली असेल, अशी माहिती दिली. दरम्यान, वाघ यांनी तातडीने स्थानिक पोलिसांना यासंदर्भात माहिती दिली. सूचना मिळताच पोलिसही घटनास्थळी आले. वाघ यांच्यासोबत त्या घरी जात शेजाऱ्यांना, या मुलीकडे लक्ष ठेवा, आम्हीही लक्ष ठेवत आहोत, असे सांगत परिसरावर देखरेख ठेवण्याचे आश्वासन पोलिसांनी दिले. कडाक्याच्या थंडीत रडत उभ्या असलेल्या तिला सुरक्षित घरी पोहोचविण्यात वाघ, विद्यार्थिनीचा प्रतिसाद आणि पोलिसांची तत्परता तिघांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे मोठा अनर्थ टळला.
