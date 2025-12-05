कल्याणात जलवाहिनी फुटल्याने नामांकित शाळा सलग 3 दिवस बंद ठेवण्याची वेळ
जलवाहिनी फुटल्याचा विद्यार्थ्यांना फटका
कल्याणमधील शाळा सलग तीन दिवस बंद
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेकडील बैलबाजार परिसरातील केडीएमसीची मुख्य जलवाहिनी फुटल्याचा फटका येथील शाळकरी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. वाहिनी दुरुस्तीच्या कामासाठी शाळेकडे जाणारा रस्ता बंद ठेवण्यात आल्याने येथील नामांकित के. सी. गांधी शाळा सलग तीन दिवस बंद ठेवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम हजारो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत आहे. वाहतूक पोलिस आणि केडीएमसी प्रशासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची मागणी शाळा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
कल्याण पश्चिमेतील बैल बाजार परिसरात मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असून, या कामादरम्यान शहराला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी मंगळवारी फुटली. त्यामुळे संपूर्ण कल्याण पश्चिमेममध्ये पाणीबाणी निर्माण झाली. या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी बैल बाजार ते गुरुदेव हॉटेलकडे येणारा रस्ता बंद ठेवण्यात आला आहे. हा रस्ता बंद ठेवल्यामुळे आधीच नागरिकांना मोठ्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत असतानाच दुसरीकडे या कल्याणातील सर्वात मोठ्या आणि नामांकित के. सी. गांधी शाळेलाही त्याचा फटका बसला आहे.
बसची वाहतूकह ठप्प
बैलबाजार येथे ज्या ठिकाणी या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे, त्याच मुख्य मार्गावर शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे तीन हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. हा रस्ता एका बाजूने बंद करण्यात आल्याने शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना घेऊन येणाऱ्या बसची वाहतूकही ठप्प झाली आहे. शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय पाहता बुधवारपासून आजपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याची वेळ शाळा प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मोठा परिणाम होत आहे.
---
कोट
सध्या परीक्षेच्या हंगामासोबत विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात येते, मात्र सलग तीन दिवस शाळा बंद ठेवावी लागल्याने या उपक्रमांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने लवकरात लवकर हा रस्ता सुरू करावा किंवा अन्य पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा.
- स्वप्नाली रानडे, संचालिका, के. सी. गांधी शाळा
-----
जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम शुक्रवारी पहाटे पूर्ण झाले आहे. आज दुपारपासून या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू केली जाईल.
- महेश डावरे, कार्यकारी अभियंता
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.