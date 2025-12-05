उल्हासनगरात प्राणघातक हल्ला
उल्हासनगरमध्ये रणजीत गायकवाडवर हल्ला
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) ः विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुरुवारी (ता. ४) झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात रणजीत गायकवाड गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
तानाजीनगर कॅम्प ५ मध्ये राहणारे रणजीत गायकवाड यांचा स्थानिक रहिवासी विकी कोठणकर याच्याशी पूर्वीपासून वाद होता. गुरुवारी सायंकाळी गायकवाड आपल्या मोटारसायकलवर पत्नी, मुलगा आणि सासऱ्यांसह रेल्वे स्थानकाच्या दिशेने जात असताना कोठणकर त्यांचा पाठलाग करत असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. संभाजी चौकाजवळील पाच दुकान परिसरात कोठणकरने गायकवाड यांना गाठत लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला केला. हल्ल्यात गायकवाड यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.
जखमी रणजीत गायकवाड यांना नागरिकांच्या मदतीने तातडीने मध्यवर्ती रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी, पोलिस निरीक्षक चंद्रहार गोडसे पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, हल्लेखोर विकी कोठणकर विरुद्ध गुन्हा दाखल असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
