गुन्हे वृत्त
शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने
१.३५ कोटींची फसवणूक
अंधेरी (बतमीदार) : शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने एका ७६ वर्षीय मॅकेनिकल इंजिनिअर सल्लागाराची एक कोटी ३५ लाखांची फसवणूक करणाऱ्या वसीम मेहफल शेख या आरोपीस उत्तर सायबर सेल पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी अटक केली. वसीमवर सायबर ठगांना विविध बँकेत खाती पुरविल्याचा आरोप आहे. त्याला मोबदला म्हणून कमिशन मिळाल्याचे तपासात उघडी झाले आहे. अटकेनंतर त्याला बोरिवलीतील स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तक्रारदार गोरेगाव येथील असून, एका व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे मिळालेल्या गुंतवणूक सल्ल्यानुसार शेअरमध्ये एक कोटी ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
नोकरीसाठी पैसे
उकळणाऱ्यावर गुन्हा
अंधेरी (बातमीदार) : नोकरीचे प्रलाेभन दाखवून महिलेची फसवणूक केल्याप्रकरणी दिनेश दिलीप देसाई या आरोपीविरुद्ध निर्मलनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. नोकरीसाठी बँकेतून काढलेल्या कर्जाची रक्कम घेऊन दिनेशने पलायन केले असून, पोलिस त्याचा शाेध घेत आहेत. तक्रारदार महिला ही नवी मुंबईतील सानपाडा परिसरात राहात असून, ती एका खासगी बँकेत कामाला होती. तिची दुसऱ्या बँकेत कामाला असलेल्या दिनेशशी ओळख झाली होती. ताे तिच्या भावाचा मित्र होता. एका वर्षापूर्वी तिने नोकरी सोडली होती. दिनेशने तिला नामांकित बँकेत नोकरी देण्याचे प्रलोभन दाखवून पाच लाखांची मागणी केली होती. तिने कर्ज घेऊन ते पैसे त्याला दिले होते.
