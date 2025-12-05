राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्याविरोधात एपीएमसी बंद
फोटो आहे.
राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्याविरोधात एपीएमसी बंद
व्यापाऱ्यांचा बंदला पाठिंबा
वाशी, ता. ५ (बातमीदार) ः नवीन राष्ट्रीय बाजार समिती कायद्याविरोधात राज्यातील व्यापारी एकत्र आले असून, शुक्रवारी (ता. ५) राज्यभरातील सर्व एपीएमसी मार्केट बंद ठेवण्यात आले होते. नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या बंदला संमिश्र प्रतिसाद दिसून आला.
धान्य व मसाला मार्केटने बंदला पूर्ण साथ दिली; तर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून कांदा-बटाटा, फळभाजी मार्केट सुरू ठेवण्यात आले. तरीही या मार्केटमधील व्यापारीही बंदच्या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत.
व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की सध्या बाजार समिती आवारात व्यापार करणाऱ्यांना विविध कर व सेस भरावे लागतात; पण खुल्या बाजारामुळे आवाराबाहेरील व्यापाऱ्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. त्यामुळे नियम पाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
१९६३चा जुना बाजार समिती कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, जीएसटी आणि एपीएमसी शुल्क यांच्या ओझ्यामुळे व्यापारी अडचणीत आल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर उपाययोजना व्हावी आणि नवीन कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे; मात्र शासनाने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, असे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी सांगितले.
एका वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या मागण्यांबाबत निवेदन देऊन सकारात्मक आश्वासन मिळाले होते; मात्र अद्याप निर्णय न झाल्याने व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एकदा बंदचे हत्यार उगारले आहे.
चौकट
कांदा-बटाटा, फळभाजी मार्केट सुरू
लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून जीवनावश्यक वस्तूंचे मार्केट सुरू ठेवण्यात आले. तरीही बंदला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे, असे व्यापारी संजय पानसरे यांनी सांगितले. धान्य व मसाला मार्केट मात्र पूर्णत: बंद ठेवण्यात आले आहे.
