ऑडिशनच्या नावाखाली महिलांची फसवणूक
अंधेरी, ता. ६ (बातमीदार) : बॉलीवूडमधील चित्रपट निर्मात्याच्या नावाने ऑडिशनसाठी बोलावून महिलांसह तरुणींची फसवणूक केल्याचा प्रकार खार परिसरातून उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी चित्रपट निर्मात्याच्या तक्रारीवरून खार पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात फसवणुकीसह आयटी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
यातील तक्रारदार बॉलीवूडमधील एक प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक आहेत. त्यांची सोशल मीडियावर काही अकाउंट आहेत. गेल्या एक वर्षापासून त्यांच्या अकाउंटचा अज्ञात व्यक्तीने गैरवापर करण्यास सुरुवात केली होती. एका वेबसीरिजची निर्मिती करीत असल्याचे सांगून त्याने काही महिलांसह तरुणींना ऑडिशनसाठी बोलावले होते. सप्टेंबर महिन्यात तक्रारदार त्यांच्या घरी होते. या वेळी त्यांच्या एका मित्राने त्यांच्या नावाने उघडण्यात आलेल्या एका बोगस अकाउंटविषयी माहिती दिली होती. त्यात काही महिलांसह तरुणींना ऑडिशनसाठी बोलावले जात होते. त्यांच्या कंपनीकडून वेबसीरिजची निर्मिती होणार असल्याचे सांगून त्यांची फसवणूक केली जात होती. याच दरम्यान एका तरुणीने त्यांना कॉल केला होता. तिने त्यांच्याकडे सीईओ म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीने ऑडिशनसाठी बोलावले आहे, असे सांगितले. तिला त्याने काही अश्लील फोटो पाठविण्यास सांगितले होते. त्याच्यावर विश्वास ठेवून तिने त्याला काही फोटो पाठविले होते. अशाच प्रकारे इतर काही महिलांसह तरुणींनी त्यांना संपर्क साधला होता. त्यातील काही महिलांना करार करायचे आहे, असे सांगून वेगवेगळ्या ठिकाणी बोलावण्यात आले होते. या व्यक्तीने त्यांच्या नावाचा गैरवापर करून ही फसवणूक केली होती. हा प्रकार लक्षात येताच त्या चित्रपट निर्मात्याने खार पोलिसांना घडलेला प्रकार सांगून संबंधित व्यक्तीविरुद्ध तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी फसवणुकीसह आयटी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
