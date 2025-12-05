वरळीत ठाकरे गट-भाजप कार्यकर्ते भिडले
कामगार संघटनेच्या कामगारांत धक्काबुक्की; फलकावरून पंचतारांकित हाॅटेलमध्ये राडा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः वरळी परिसरातील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये कामगार संघटनेचा फलक लावण्यावरून शिवसेना (ठाकरे गट) कामगार संघटना आणि भाजपप्रणित कामगार संघटना यांच्यात वाद पेटला. शिवसेनेची मान्यताप्राप्त संघटना असून भाजपच्या संघटनेने फलक लावण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या संघटनेचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे वाद तात्पुरता मिटला असला तरी निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा हक्क कोणत्या संघटनेकडे असावा, यावरून काही दिवसांपासून तणावाची परिस्थिती आहे. अनेक वर्षांपासून आम्ही कामगारांच्या प्रश्नांवर लढत आहोत. त्यामुळे हक्क आम्हालाच मिळावा, आमची मान्यताप्राप्त संघटना असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. कामगारांचा मोठा गट आमच्यासोबत आहे. त्यामुळे अधिकृत मान्यता आम्हाला मिळायला हवी, असा दावा भाजपच्या युनियनने केला आहे. युनियन मान्यतेवरून हॉटेल व्यवस्थापनावर दोन्ही बाजूंकडून दबाव वाढत असून आज या वादाची ठिणगी पडली. भाजप संबंधित हॉटेलमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने संघटनेची नोंद करत असल्याचा आरोप ठाकरे सेनेच्या कामगार सेनेने केला आहे.
शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हॉटेलबाहेर निदर्शने केली. त्यांनी हॉटेल प्रशासन आणि भाजप येथील कामगारांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप करून घोषणा दिल्या. त्यानंतर भाजप कामगार संघटनेचे कार्यकर्तेही तेथे जमा झाले. त्यामुळे हॉटेलच्या परिसरात तणाव निर्माण झाला. या वेळी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्कीही झाली. तणाव वाढत असल्याने हॉटेलच्या आवारात पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. या राड्यामुळे काही वेळ वाहतूक कोंडीही झाली हाेती.
वादाचे कारण राजकीय
मुंबईतील वरळी या मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वर्चस्व आहे. भाजपने येथे मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आजच्या राड्याला याच वादाची किनार असल्याचे बाेलले जात आहे. यापूर्वीही दोन्ही युनियनमध्ये वाद झाल्याचे कामगारांनी सांगितले.
