‘अटल करंडक’ जिकंण्याची चुरस
‘अटल करंडक’ जिंकण्याची चुरस
तीन दिवसांत २५ एकांकिकांचे सादरीकरण
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः राज्यस्तरीय ‘अटल करंडक’ एकांकिका स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीला आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात सुरुवात झाली. याप्रसंगी अभिनेते डॉ. गिरीश ओक, सुनील तावडे, दिग्दर्शिका प्रतिमा कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ पुरस्कृत आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद पनवेल शाखा व चांगू काना ठाकूर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा होत आहे. राज्यातील उत्कृष्ट २५ एकांकिकांचे तीन दिवस सादरीकरण होणार आहे. पहिल्या दिवशी नागपूर, मुंबई, सातारा, इस्लामपूर, भाईंदर, पनवेल येथील १० एकांकिकांचे सादरीकरण झाले. उर्वरित १५ एकांकिकांचे शनिवार, रविवारी सादरीकरण होणार आहे. स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा रविवारी (ता. ७) होणार असून विजेत्यांना एक लाखाचे पारितोषिक मिळणार आहे. या स्पर्धेची सांगता ज्येष्ठ रंगकर्मी नीना कुलकर्णी, अभिनेते-निर्माते सुनील बर्वे यांना ‘गौरव रंगभूमी’चा पुरस्कार दिला जाणार आहे.