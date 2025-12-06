मतदारयादीत १२,१४३ दुबार नावे
मतदारयादीत १२,१४३ दुबार नावे
ठाकरे गटाचा आक्षेप, कारवाई करण्याची मागणी
पनवेल, ता. ६ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होण्यापूर्वीच वादग्रस्त ठरली आहे. या निवडणुकीसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीत १२,१४३ दुबार नावे असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील बेलापूर येथील ६,१३८, तर ऐरोली मतदारसंघातून ६,००५ अशी १२,१४३ दुबार/संशयित नावे पनवेल महापालिकेच्या मतदार यादीत असल्याचे आढळून आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत स्थानिक मतदार असणे बंधनकारक असताना जिल्ह्याबाहेरील मतदारांचा शिरकाव कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रारूप यादीवरील हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३ डिसेंबर रोजी संपली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील मोठ्या प्रमाणावर दुबार नावे आढळून आली होती; परंतु कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे यंदाही हेच ‘बोगस’ मतदार निवडणुकीचा निकाल बदलू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
