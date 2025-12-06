डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी दिलेला मूल मंत्र समाजाला दिशा देणारा
बाबासाहेबांचा मूलमंत्र समाजाला दिशा देणारा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन
चेंबूर, ता. ६ (बातमीदार) : शिका, संघटित व्हा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मूलमंत्र आजही समाजाला दिशा देतो, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. चेंबूर येथील डॉ. आंबेडकर उद्यानातील महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भीमज्योत लोकापर्ण सोहळा पार पडला. याप्रसंगी ते बोलत होते.
जगातील सर्वात महान राज्यघटना आपल्या देशाला देणाऱ्या महामानव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन करतो. ही भीमज्योत बाबासाहेबांच्या विचारांची प्रेरणा सातत्याने सर्वांना देत राहील याची मला खात्री आहे, असेही या वेळी शिंदे म्हणाले.
या वेळी रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, स्थानिक आमदार तुकाराम काते, विभागप्रमुख अविनाश राणे, महिला विभागप्रमुख सुनीता वैती, माजी नगरसेवक मंगेश सातमकर, भास्कर शेट्टी, माजी नगरसेविका पुष्पा कोळी, अंजली नाईक, समृद्धी काते, संजय राठोड, सचिन यादव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अनुयायांची मागणी
चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द परिसरातील आंबेडकरी अनुयायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात ‘भीमज्योत’ सुरू करण्याकरिता माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्याकडे मागणी केली होती. राहुल शेवाळे यांच्या संकल्पनेतून आणि नगरविकास विभागाच्या विशेष निधीतून ही भीमज्योत साकारण्यात आली आहे.
