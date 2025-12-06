गावठी दारूसह एकाला अटक
गावठी दारूसह एकाला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : भिवंडी, आलिमघर येथे एक हजार ११५ लिटर हातभट्टीच्या तयार दारूसह रुपेश पाटील (३५) याला पोलिसांनी जेरबंद केले. या वेळी जप्त केलेल्या दारूची किंमत एक लाख ११ हजार ५०० रुपये असल्याची माहिती ठाणे शहर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांनी दिली.
भिवंडी गुन्हे शाखेचे पोलिस हवालदार किशोर थोरात यांना गुरुवारी (ता. ४) मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस उपनिरीक्षक रामचंद्र जाधव व त्यांच्या पथकाने रुपेश पाटील यांच्या आलिमघर येथील राहत्या घराच्या शेजारील खोलीमध्ये छापा टाकत कारवाई केली. त्या वेळी एक हजार ११५ लिटर हातभट्टीची तयार दारू हा मुद्देमाल हस्तगत केला. याप्रकरणी नारपोली पोलिस ठाण्यात दारूबंदी अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मिथुन भोईर, पोलिस उपनिरीक्षक रामचंद्र जाधव, रवींद्र बी. पाटील, पोलिस हवालदार किशोर थोरात, प्रकाश पाटील, शशिकांत यादव, नीलेश बोरसे व सर्फराज तडवी यांनी सहभाग घेतला होता.
वेश्यागमनप्रकरणी दोन दलाल जेरबंद
पाच पीडित महिलांची सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : वागळे इस्टेट पोलिसांनी सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश करीत दोन दलालांना पकडले आहे. शिवाय त्यांच्या रखवालीतून पाच पीडित महिलांची सुटका केल्याची माहिती वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांनी दिली. विनयकुमार त्रिपाठी आणि समीर शेख अशी अटक केलेल्या दलालांची नावे असून, ते ठाणे आणि इतर भागांत अनेक ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये कार्यरत होते.
लुईसवाडी परिसरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये हे दलाल वेश्यागमनासाठी महिला घेऊन येणार असल्याची माहिती वागळे इस्टेट पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार सापळा रचून टाकलेल्या छाप्यात ते दोघे मिळून आले. त्रिपाठी ठाण्यात तर शेख हा मीरा-भाईंदर परिसरात राहणारे आहेत. त्यांच्या रखवालीतून पाच पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई वागळे इस्टेट परिमंडळ पोलिस उपायुक्त प्रशांत कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या पथकाने केली. पुढील तपास वागळे इस्टेट पोलिस करीत आहेत.
