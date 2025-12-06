डॉ. आंबेडकर स्मारकांच्या माहिती स्टॉलला मोठी गर्दी
फोटो आहे
डॉ. आंबेडकर स्मारकांच्या माहिती स्टॉलवर मोठी गर्दी
खारघर, ता. ६ (बातमीदार): मुंबईतील चैत्यभूमी परिसरात नवी मुंबई महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाविषयी माहिती देणाऱ्या स्टॉलवर आंबेडकर अनुयायांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी देशभरातून लाखो अनुयायी मुंबईतील चैत्यभूमी येथे दाखल होतात. ऐरोली सेक्टर १५ येथे उभारलेले हे स्मारक ‘ज्ञानस्मारक’ म्हणून ओळखले जाते. या स्मारकात समृद्ध ई-लायब्ररी, ग्रंथालय, दुर्मिळ छायाचित्र दालन, आभासी चलचित्राद्वारे बाबासाहेबांचे विचार ऐकण्याची सुविधा, २५० आसन क्षमतेचे सभागृह आणि भव्य ध्यानकेंद्र असून, ही वास्तू नवी मुंबईचे आयकॉनिक आकर्षण ठरत आहे. महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीला येतात. त्यांना स्मारकाची माहिती पत्रके आणि एलईडी डिस्प्लेच्या माध्यमातून माहिती मिळत असल्याने स्टॉलवर दिवसभर गर्दी पाहायला मिळत आहे.
