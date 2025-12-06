बदलापुरात उसळला भीमसागर
बदलापुरात उसळला भीमसागर
मध्यरात्री हजारो अनुयायांची गर्दी
बदलापूर, ता. ६ ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बदलापूर पश्चिम परिसरातील रमेशवाडी येथे अभूतपूर्व ‘भीमसागर’ उसळला. मध्यरात्री बाराच्या ठोक्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यासाठी हजारो भीम अनुयायी शांतता आणि शिस्तीत एकत्र जमले. शहरातील विविध प्रभागांमधून महिला, पुरुष तसेच लहान मुले पांढऱ्या वस्त्रांमध्ये, हातात मेणबत्त्या प्रज्वलित करत शांतता रॅलीच्या माध्यमातून पुतळ्यासमोर एकवटले.
कोणताही गोंधळ किंवा अराजकता न होता, या वेळी सर्वत्र शांतता आणि शिस्तीचे वातावरण राखण्यात आले. रॅलीत सहभागी नागरिकांनी बाबासाहेबांना अभिवादन करत समानता, बंधुभाव आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना मनोमन सलाम केला. या वेळी सामुदायिक बुद्ध वंदना व पंचशील पठण करण्यात आले.
महापरिनिर्वाण दिनाची सकाळही ऊर्जा देणारी ठरली. सकाळी स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी उपस्थित राहून बाबासाहेबांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. भारतीय बौद्ध महासभा बदलापूर शाखा आणि बौद्धजन पंचायत समितीच्या सगळ्याच शाखांमधील हजारो अनुयायांनी सहभाग घेतला. या कार्यक्रमातून श्रद्धा, अनुशासन आणि सामाजिक ऐक्याचा संदेश देण्यात आला. नागरिकांच्या शिस्तबद्ध सहभागामुळे ‘भीमसागर’ नावाचा हा अनोखा समूह यंदाही ऐतिहासिक ठरला.
