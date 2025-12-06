मतदार यादी बिनचूक होईपर्यंत निवडणूक घेऊ नका
कल्याण पश्चिमेतील मतदार यादीत मोठ्या संख्येने दुबार मतदार ः नरेंद्र पवार यांची मागणी
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील एका पॅनेलमध्ये तब्बल एक हजार ८०० दुबार मतदार असल्याचे सांगत मतदार यादी बिनचूक होईपर्यंत कल्याण डोंबिवलीतील निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी केली आहे. मतदार यादी अद्ययावत करूनही इतक्या मोठ्या संख्येने दुबार मतदारांची नावे असण्यामागे षडयंत्र असल्याचा संशयही भाजपने व्यक्त केला आहे.
निवडणुका जाहीर झाल्यापासून मतदार यादी आणि त्यातील दुबार मतदारांच्या नावावरून निवडणूक आयोग सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यात आता येत्या काही दिवसांत कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यापूर्वीच नरेंद्र पवार यांनी मतदार यादीतील दुबार मतदारांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून एक अधिसूचना जाहीर करून मतदार यादीतील ८० हजार दुबार मतदारांची नावे काढून टाकल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, कल्याण पश्चिमेतील पॅनल क्रमांक एक, पाच आणि सात अशा विविध प्रभागांमध्ये मतदार यादीमध्ये सुमारे एक हजारांपेक्षा अधिक दुबार मतदार आढळून आले आहेत.
न्यायालयातही जाण्याचा इशारा
तर निवडणूक आयोगाकडे यंत्रणा असतानाही मोठ्या संख्येने मतदार यादीमध्ये घोळ निर्माण कसा झाला? निवडणूक आयोगाने यासाठी हरकती आणि त्यात दुरुस्ती करून यादी बिनचूक करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची आग्रही मागणी नरेंद्र पवार यांनी केली आहे. तर, या याद्यांधील घोळ दुरुस्त करण्यासाठी वेळ पडल्यास आम्ही न्यायालयातही दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
