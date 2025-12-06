अलिबागच्या कलाकारांचा राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मान
अलिबागच्या कलाकारांचा राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मान
अलिबाग, ता. ६ (वार्ताहर) ः राज्य सरकारच्या वतीने नुकतेच राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. या सोहळ्यात अलिबागमधील कस्तुरी देशपांडे आणि अनुराग गोडबोले यांचा राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. त्यामुळे अलिबागकरांच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.
कलेच्या विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलावंताना महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यावर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या पुरस्कारांच्या यादीत कस्तुरी देशपांडे- मांजरेकर हिला कलादान युवा पुरस्कार तर अनुराग गोडबोले याला युवा संगीत संयोजक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. एक लाख रुपये, मानचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल असे या पुरस्कारांचे स्वरुप आहे. कस्तुरी देशपांडे आणि अनुराग गोडबोले यांचे शालेय शिक्षण अलिबाग येथील आरसीएफ शाळेत झाले असून अलिबागमध्ये शास्त्रीय गायिका शीतल कुंटे यांच्याकडे दोघांनी गायनाचे प्राथमिक धडे घेतले आहे. कस्तुरीने पुढे निषाद बाक्रे, गौरी पाठारे व पं.अरुण कशाळकर यांच्याकडे तालीम घेतली आहे. तर अनुराग गोडबोले मुंबई विद्यापीठाचा अभियांत्रिकी पदवीधर असून त्याने मराठी सिने-नाट्य विश्वात आश्वासक संगीतकार म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. पं. संजीव चिंबळगी यांच्याकडून शास्त्रीय गायकीची तालीम घेतलेल्या अनुरागाने मुंबई विद्यापीठात स्व. अनिल मोहिलेंसारख्या दिग्गज संगीतकारांच्या मार्गदर्शनाखाली संगीत दिग्दर्शनाचे धडे गिरविले आहेत. मराठीतील अनेक नाटके, चित्रपट, टीव्ही सीरिअल्ससाठी संगीत संयोजनाचे काम त्याने केले आहे. बॉईज, पांडूसारख्या ब्लॉकबस्टर मराठी चित्रपटांसाठी त्याने केलेले पार्श्वसंगीत जाणकारांच्या पसंतीस उतरले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.