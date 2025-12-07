मिरा-भाईंदरमध्ये संस्कृती कला महोत्सव
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : कला आणि संस्कृती यांचा अनोखा संगम साधणारा प्रताप सरनाईक फाउंडेशनद्वारा आयोजित संस्कृती कला महोत्सव १२ ते १५ डिसेंबरदरम्यान आयोजित करण्यात आला आहे.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही कला महोत्सवाची सायंकाळ सुरांनी न्हाऊन निघणार आहे. यानिमित्त नामवंत गायक आणि कलाकार उपस्थित राहणार आहेत. महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच १२ डिसेंबरला गायक शान यांच्या सुरेल स्वरांची मैफल सजणार आहे. दुसऱ्या दिवशी हास्यकवी, कलाकार शैलेंद्र लोढा आपल्या रचना सादर करणार आहेत. महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर परदेशातही गाजलेला लोककला बँड-द फोक आख्यान होणार आहे. चौथ्या दिवशी तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत पार्श्वगायक स्टेबीन बेन महोत्सवाची रंगत आणखी खुलवणार आहे. शहराच्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक निगडिततेचे प्रतीक म्हणून राममंदिर ध्वजाची पवित्र प्रतिकृती महोत्सवाचे केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
धार्मिक व सामाजिक एकतेचा संदेश देणाऱ्या भव्य सांस्कृतिक रॅलीने या महोत्सवाची सुरुवात होणार आहे. हा महोत्सव सर्व नागरिकांसाठी मोफत आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक कलाकारांना वाव मिळावा, यासाठी महोत्सवात विविध मंच उपलब्ध असणार आहेत. त्यात मुद्रा मंच-भारतीय नृत्यभावनांचे विश्व, विरासत मंच-परंपरेचे जतन, कला-संस्कृतीचे दर्शन, बीट ट्रीट मंच-तरुणाईच्या तालावर धडकणारा ऊर्जावान ठेका, तसेच आर्ट गॅलरी, रांगोळी आणि छायाचित्र प्रदर्शने, सृजनशीलतेचे रंगमहाल आदी आकर्षणे महोत्सवात असणार आहेत.
शहराच्या विकासासोबतच शहरातील कलाकारांच्या कलांना व्यासपीठ देणे आणि नागरिकांना आनंदाचे क्षण देणे यासाठी कलामहोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.