ज्येष्ठ नागरिक भवनाचे काम संथगतीने

ज्येष्ठ नागरिक भवनाचे काम संथ गतीने
श्रीवर्धनमध्ये ज्येष्ठांचा वाढतोय रोष
श्रीवर्धन, ता. ७ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील अपेक्षित असलेले ज्येष्ठ नागरिक भवन अद्यापही अपूर्ण अवस्थेतच असल्याने स्थानिक ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विविध कारणांमुळे अनेक महिने रखडलेले हे काम सध्यादेखील संथ गतीने सुरू असून, प्रत्यक्ष कामाचा वेग अत्यंत ढिसाळ असल्याचे चित्र कायम आहे. २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी खासदार आणि आमदार यांच्या हस्ते या दुमजली भवनाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. विशेष वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान योजनेतून ६९,९७,२६४ रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही अपेक्षित प्रगती दिसत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिक भवन कधी उभे राहणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
श्रीवर्धन तालुक्यातील ज्येष्ठ नागरिक संघाची स्थापना १६ ऑक्टोबर १९९४ रोजी झाली. आज या संघात तब्बल ४९२ सदस्य सक्रिय आहेत. स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळात संघाकडे स्वतःची जागा नसल्याने सार्वजनिक वाचनालयाचा तळमजला तसेच नंतर नगर परिषद शाळा क्रमांक दोन मधील एक जादा वर्ग ‘विरंगुळा केंद्र’ म्हणून वापरावा लागला. येथे ज्येष्ठ नागरिक आपापली हितगुज, सांस्कृतिक उपक्रम व संवाद साधत असत, मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र, सुसज्ज आणि हक्काचे भवन असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती. त्यानुसार शाळा क्रमांक दोनच्या आवारातील जागा ज्येष्ठ नागरिक भवनासाठी निश्चित करण्यात आली आणि पाडलेल्या सभागृहाच्या जागेवर नवीन दुमजली इमारतीचे भूमिपूजन झाले. भूमिपूजनानंतर लगेच काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती, मात्र कंत्राटदाराने सुरुवातीला पावसाळ्याचे कारण देत काम सुरू केलेच नाही. जवळपास आठ महिने उलटल्यानंतर शेवटी कामाला सुरुवात झाली, पण काही दिवसातच पुन्हा ते रेंगाळले. अवघ्या नव्वद दिवसांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; तथापि आजपर्यंतही इमारत अपूर्णच आहे. परिणामी नगर परिषदेने कंत्राटदाराला मुदतवाढ द्यावी लागली आहे.
सुरक्षेच्या निकषाकडे दुर्लक्ष
कामादरम्यान केलेली बेफिकिरीही गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लोखंडी चकत्या, लाकडी फळ्या आणि अन्य साहित्य शाळेच्या आवारातच अस्ताव्यस्त पडून आहेत. येथे इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतचे विद्यार्थ्यांचे वर्ग असल्याने खेळताना मुलांना इजा होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक संघाचा मुख्य फलक बांधकामादरम्यान कोसळून तसाच पडून आहे. कामाच्या बेपर्वाईमुळे सुरक्षेचे निकष धुडकावले जात असल्याची स्पष्ट नाराजी नागरिक व पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
