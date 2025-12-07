आम्ही विकासकामांना प्राधान्य देतो - प्रताप सरनाईक
आम्ही विकासकामांना प्राधान्य देतो ः प्रताप सरनाईक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : राज्य सरकारचे कार्य उद्धव ठाकरे यांच्या विधानांवर अवलंबून नसून महायुतीचे सरकार सुरळीतरीत्या कार्यरत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तिन्ही नेत्यांच्या नेतृत्वावर जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळे कोणतीही टीका किंवा वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करून आम्ही विकासकामांना प्राधान्य देत आहोत, अशी भूमिका परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केली.
ठाण्यातील शनिवारी (ता. ६) विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन एकनाथ शिंदे आणि प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सरनाईक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अधिवेशन संपताच महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, याच कारणामुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आला असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. उद्धव सेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीबद्दल अभिनंदन केल्याचा उल्लेख होताच सरनाईक म्हणाले, मिलिंद नार्वेकर आता सर्व पक्षांशी संवाद साधणारे नेते झाले आहेत. ते वेळोवेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मलादेखील शुभेच्छा देतात आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांना मार्गदर्शनही करतात.
सरकार ठाकरे यांच्या विधानांवर चालत नाही
उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री पद रद्द करण्याच्या मागणीबाबत विचारण्यात आले असता सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली, सरकार ठाकरे यांच्या विधानांवर चालत नाही. आमचे सरकार स्थिर आहे आणि जनतेने महायुतीला मोठा पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे अशा वक्तव्यांकडे लक्ष न देता आम्ही केवळ विकासकार्यात लक्ष केंद्रित करत आहोत.
