वाहतूक नियमांचे विद्यार्थ्यांना धडे
पनवेल (बातमीदार) ः वाहतूक नियंत्रण, सायबर क्राइमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जनजागृती अभियान पोलिस निरीक्षक प्रकाश सकपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच वाहतूक शाखा, नवीन पनवेल यांच्या आयोजनातून नेरेतील शांतीवन येथे झाला. राज्यभरातील विविध शैक्षणिक विभागांत शाळा, कॉलेजचे विद्यार्थी शांतीवन येथे येत असतात. व्हीजी वाजे कॉलेज मुंबई ईस्ट आणि बंट्स इन्स्टिट्यूट फॉर हाईयर एज्युकेशन जुईनगर येथील विद्यार्थ्यांना वाहतूक, सायबरविषयी जनजागृती उपक्रम राबवण्यात आला. या कार्यक्रमाला शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित होते. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वाहतुकीसंदर्भात महत्त्वाचे संदेश देण्यात आले.

