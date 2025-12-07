हुतात्मांच्या बलिदानाला अभिवादन
हुतात्म्यांच्या बलिदानाला अभिवादन
उरण तालुक्यातील स्मृतिस्थळांवर स्वच्छता अभियान
उरण, ता. ७ (वार्ताहर)ः चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील हुतात्म्यांची स्मृतिस्थळे अनेकासांठी प्रेरणास्रोत बनली आहेत. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी दिलेल्या बलिदानाला अभिवादन करताना उरण परिसरातील विविध स्मृतिस्थळांवर नागरिक, विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून स्वछता अभियान राबविण्यात आले.
१९३० मध्ये झालेला चिरनेर जंगल सत्याग्रह स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वाचा अध्याय आहे. या सत्याग्रहात जीवाची बाजी लावून लढणारे सत्याग्रहींची स्मृतिस्थळांची दरवर्षी अभिवादनपूर्वक स्वच्छता केली जाते. यंदा हा उपक्रम अधिक व्यापक पद्धतीने करण्यात आला. अभियानाची सुरुवात खोपटे येथून करण्यात आली. त्यानंतर पाणदिवे, कोप्रोली, मोठीजूई दिघोडे, धाकटी जुईनंतर चिरनेर येथे अभियान समारोप करण्यात आला. या वेळी विविध सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक, युवक-युवती, स्थानिक ग्रामस्थांनी सहभाग नोंदवला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून हुतात्म्यांच्या स्मृती जपण्याबरोबरच पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा संदेश उरण सामाजिक संस्थेमार्फत देण्यात आला.
---------------------
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
ऐतिहासिक चिरनेर जंगल सत्याग्रहतील हुतात्म्यांच्या स्मारकांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. याबाबत तहसीलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी बोलणे झाले आहे, पण स्थानिक प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे स्मारकांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार असल्याचे उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी सांगितले.
