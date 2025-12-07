तुंगा गावात बायोमेट्रिक सर्व्हेला विरोध
तुंगा गावात बायोमेट्रिक सर्व्हेला विरोध

तुंगा गावात बायोमेट्रिक सर्व्हेला विरोध
घाटकोपर, ता. ७ (बातमीदार) : पवई येथील तुंगा गावातील सीटीएस क्रमांक १२० येथे सुरू असलेल्या बायोमेट्रिक सर्व्हेला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. एका खासगी विकसकाकडून हा सर्व्हे सुरू असून, विरोधानंतरही पोलिसांच्या मदतीने तो सुरू ठेवल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. विकसक जबरदस्तीने सर्व्हे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे चांदिवली अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यांनी सिद्धार्थ टी. कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांना निवेदन देऊन या सर्व्हेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

