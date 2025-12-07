बनावट लोगो वापरून पाईपची विक्री
बनावट लोगो वापरून पाइपची विक्री
उल्हासनगरमध्ये तिघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा
उल्हासनगर, ता. ७ (वार्ताहर) : निओ लॉजिस्टिक पार्क, उसाटणे गाव येथे एका प्रतिष्ठित कंपनीचा बनावट लोगो वापरून पाइपची विक्री करणाऱ्या तीन जणांविरोधात उल्हासनगरच्या हिललाइन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सोनाटा मेटल्स इंडस्ट्रीज आणि एस. व्ही. एम. पाइप्स ॲण्ड ट्युब्स प्रा. लि., निओ लॉजिस्टिक पार्क या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. आरोपींनी महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड या कंपनीचा बनावट लोगो वापरला. पोलिसांनी तपासणी केली असता, आरोपींनी महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेडचा बनावट लोगो वापरलेले तब्बल २९ पाइप्स विक्रीसाठी ठेवल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी फिर्यादी मधुकर मुरलीधर आमराव यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी विक्रम सवाराम सोलंकी, नरपत भवानीसिंग सोधा आणि प्रताप पुरोहीत या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या तिघांनी संगनमत करून कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना कंपनीचा लोगो वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हिललाइन पोलिस या फसवणूक प्रकरणामागे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे का, या दिशेने अधिक तपास करत आहेत.