बॅनरबाजीमुळे सौंदर्ययीकरण लयास.

मुंबई

बॅनरबाजीमुळे कांदिवलीचे सौंदर्यकरण लयाला
न्यायालयाचे आदेश धुडकावून विद्रुपीकरणात वाढ
कांदिवली, ता. ७ (बातमीदार) : परिसरात राजकीय पक्ष, मंडळे, संस्था आणि विकासक यांच्याकडून प्रसिद्धीसाठी सर्रास बॅनरबाजी केली जात आहे. यामुळे लाखो रुपये खर्च करून सुशोभित केलेले चौक, दुभाजक, स्कायवॉक आणि विजेचे खांब विद्रूप झाले आहेत. न्यायालयाचे आदेश असूनही यावर ठोस उपाययोजना किंवा कठोर कारवाई होत नसल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नियमांची पायमल्ली करून उभारलेल्या बॅनरमुळे अनेक ठिकाणी मोठे ‘बांबूचे ढाचे’ उभे केले जातात. यामुळे वाहनचालकांना सिग्नल पाहण्यातही अडचण येत आहे. पालिका कर्मचारी बॅनर काढतात आणि तक्रारींची नोंद करतात, पण लगेच पुन्हा बॅनर लावले जातात. बॅनरवर मंत्री, खासदार, आमदारांचे फोटो असल्याने अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. ज्या व्यक्ती, पक्ष किंवा संस्थांच्या नावाचे बॅनर असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे.
बॅनरबाजीमुळे करोडो रुपये खर्च केलेल्या सुशोभीकरणासह संपूर्ण परिसराचे विद्रुपीकरण गेली कित्येक वर्ष होत असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढल्याशिवाय पर्याय नाही.
- मनोज गिरीधर, सामाजिक कार्यकर्ता

