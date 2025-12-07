अज़ाद स्कूलमध्ये माती संवर्धनाविषयी जनजागृती
जागतिक मृदादिनानिमित्त विशेष कार्यक्रम
ठाणे, ता. ७ (बातमीदार) : जागतिक मृदादिनानिमित्ताने अंबिकानगर येथील अजाद स्कूलमध्ये पर्यावरण दक्षता मंडळाच्या वतीने मृदा जनजागृती सत्राचे आयोजन करण्यात आले. पंचमहाभूतांपैकी एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या मातीचे पृथ्वीवरील जीवनासाठीचे योगदान आणि तिचे संवर्धन याविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. मातीची निर्मिती, तिचे प्रकार, जलधारण क्षमता आणि देशातील विविध प्रदेशांनुसार घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची माहिती विद्यार्थ्यांनी उत्सुकतेने आत्मसात केली.
रासायनिक खते, कीटकनाशके, प्लॅस्टिक, औद्योगिक कचरा यामुळे मातीची सुपीकता कशी कमी होते आणि अन्नसाखळीवर त्याचा कसा परिणाम होतो, याचे प्रत्यक्ष उदाहरणांसह स्पष्टीकरण देण्यात आले. सत्रात ओल्या कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, घरच्या घरी सेंद्रिय खतनिर्मिती आणि ‘कचरा ते खत’ या उपक्रमाचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले.
मृदा संवर्धनासाठी झाडे लावणे, पावसाचे पाणी साठवणे, सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवणे हे उपाय विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले. नैसर्गिकरीत्या फक्त एक इंच सुपीक माती तयार होण्यासाठी ८०० ते एक हजार वर्षे लागतात, त्यामुळे मातीचे संरक्षण ही काळाची गरज असल्याचा संदेश सत्राच्या शेवटी देण्यात आला.
पर्यावरण दक्षता मंडळ गेली २६ वर्षे मातीविषयी जनजागृती करत असून, १ ते ३० डिसेंबरदरम्यान विविध शाळांत सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मागील पाच दिवसांत डॉ. बेडेकर विद्यालय, शिवाई विद्यालय- प्राथमिक व माध्यमिक, आझाद इंग्लिश स्कूल या चार शाळेतील २४० विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. अजाद स्कूलमधील विद्यार्थी व शिक्षकांनी कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.