अमृत बठीजा टीओकेमधून भाजपमध्ये
उल्हासनगर, ता. ७ (बातमीदार) : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगरातील राजकीय वातावरणात पक्षांतराची चुरस चांगलीच वाढली आहे. कोणत्या पक्षातून कोणत्या पक्षात प्रवेश करायचा, याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर टीम ओमी कलानी (टीओके)चे निष्ठावंत आणि पप्पू कलानी, ओमी कलानी यांचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे अमृत बठीजा यांनी अनपेक्षित असा निर्णय घेत भाजप प्रवेश केला आहे.
२००२च्या महापालिका निवडणुकीत अमृत बठीजा यांच्या पत्नी कोमल बठीजा या दिवंगत पप्पू कलानी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रभाग क्र. २ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकीटावर मोठ्या मताधिक्याने निवडून आल्या होत्या. त्या काळात सर्वसामान्य महिला संवर्गातून त्यांना मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद विशेष ठरला होता. मात्र, त्यानंतर आरक्षण बदलल्याने बठीजा दाम्पत्याने सक्रिय राजकारणापासून दूर राहणे पसंत केले.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता परिस्थिती बदलली आहे. कट्टर कलानी समर्थक अमृत बठीजा यांनी भाजप नेते गुलाबराव करंजुले यांच्या पुढाकाराने अंबरनाथमध्ये प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेश केला. या प्रवेशाने उल्हासनगरच्या राजकीय चर्चांना नवीन दिशा मिळाली आहे. अमृत बठीजा नगरसेवकपदाच्या रिंगणात उतरतील का? भाजपकडून त्यांच्यासोबत कोणते दमदार उमेदवार मैदानात उतरतील? याबाबतची उत्सुकता वाढली आहे. बठीजा यांच्या या राजकीय यू-टर्नमुळे उल्हासनगर महापालिका निवडणूक अधिक रंगतदार होणार हे निश्चित झाले आहे.
