९०९.२० हेक्टरवर भाजीपाल्याची लागवड!
मुरबाड, ता. ८ (वार्ताहर) : तालुक्यातील ग्रामीण आदिवासी पट्ट्यात तसेच मुरबाड शहर परिसरात पावसाळ्यात भातपीक घेतले जात आहे. त्यानंतर मुरबाड तालुक्यात रब्बी पीक हंगामाला जोरदार सुरुवात झाली आहे. तालुक्यात एकूण कडधान्य व भाजीपाल्याची ९०९.२० हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. याबाबत सहाय्यक कृषी अधिकारी मंडलिक यांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन त्यांना रब्बी पीक हंगामासंदर्भात मार्गदर्शन केले. ९०९.२० हेक्टरवर भाजीपाल्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. तसेच रब्बी हंगाम पीक पेरणीत मूग, हरभरा, वाल, उडीद, भुईमूग, भेंडी, काकडी, वांगी इत्यादी पिकाची लागवड केली असून, शेतकरी रब्बी पिकाची काळजी घेत आहे. रब्बी पिकातूनच मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आपल्या कुटुंबाची आर्थिक घडी बसली जाते.
रब्बी हंगामात शेतकरीवर्ग आपल्या वेगवेगळ्या भाजीपाल्या पिकाच्या बाबत व्यस्त असतो. त्याचमुळे मुरबाडची ढोबळी मिरची, तसेच भेंडी व काकडी ही एअरपोर्टवर जात असल्याने मुरबाडच्या भाजीपाल्या पिकाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. तरी संपूर्ण मुरबाड तालुक्यातील आदिवासी पट्ट्यात तसेच ग्रामीण भागात व मुरबाड शहर परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात ढगाळ वातावरण आहे. शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात पिकाची योग्यरीत्या काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुरबाड कृषी खात्याने केले आहे.
मुरबाड तालुक्यात रब्बी पीक हंगामात विविध पिकांची लागवड केली आहे. मुरबाड तालुक्यात कडधान्य व भाजीपाला पिकाची लागवड ९०९.२० हेक्टरवर केल्याची माहिती मुरबाड तालुका कृषी अधिकारी संदीप केणे यांनी दिली आहे.
रब्बी हंगाम पेरणी (हेक्टरमध्ये)
मूग : ४९.३०.
हरबरा : १६७.८५
वाल : २३५.२५
भुईमूग : ५.००
भेंडी : २५७.५०
काकडी : ४३.४०
शिराळी : ५.१०
कारळी : ११.१०
वांगी : २.७०
मिरची : ६५
कलिंगड : ७.५०
कांदा : ७.५०
