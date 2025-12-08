स्वच्छतेसाठी धावले नवी मुंबईकर
स्वच्छतेसाठी धावले नवी मुंबईकर
पालिकेच्या मॅरेथॉनमध्ये सात हजार धावपटू सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ८ : स्वच्छ, पर्यावरणशील शहर अशी नवी मुंबईची ओळख आहे. आरोग्यपूर्ण शहराचा हा नावलौकिक देशपातळीवर कायम आहे. याच अनुषंगाने रविवारी पाम बीच मार्गावर नवी मुंबई हाफ मॅरेथॉन पार पडली. या उपक्रमात सात हजारांहून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेतला होता.
नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून ५, १०, २१ आणि ३२ किमी अंतराच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये लेट्स सेलिब्रेट फिटनेस यांच्या माध्यमातून नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सहयोगाने श्री गुरू तेग बहादुर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी शताब्दीचे औचित्य साधून ही स्पर्धा घेण्यात आली. विविध वयोगटातील स्त्री-पुरुष या सोहळ्यात उत्साहाने सहभागी झाले. युवकांची संख्या लक्षणीय होती. सकाळी ४.३०च्या सुमारास ३२ किलोमीटरच्या गटाला सुरुवात झाली. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्यासह दिव्यांगांनी यात सहभाग घेतला होता. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, प्रशासन विभागाचे उपायुक्त किसनराव पलांडे, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. अजय गडदे, परिमंडळ १ चे उपायुक्त सोमनाथ पोटरे, परिमंडळ २ चे उपायुक्त संजय शिंदे, मालमत्ता कर विभागाचे उपायुक्त डॉ. अमोल पालवे, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, क्रीडा व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपायुक्त अभिलाषा म्हात्रे-पाटील उपस्थित होते.
