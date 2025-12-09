पोमण येथील देवकुंडी नदीवर श्रमदानातून उभारला वनराई बंधारा
पोमण येथील देवकुंडी नदीवर श्रमदानातून ‘वनराई बंधारा३
विरार, ता. ९ (बातमीदार) : वसईच्या पूर्व पट्ट्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पोमण ग्रामपंचायत हद्दीतील देवकुंडी नदीवर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाअंतर्गत श्रमदानातून वनराई बंधारा बांधण्यात आला आहे. ग्रुप ग्रामपंचायत पोमण आणि वसई तालुका पंचायत समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने व लोकसहभागातून हा उपक्रम यशस्वी झाला.
या श्रमदानातून उभारलेल्या बंधाऱ्यामुळे नदीत मोठा पाणीसाठा जमा झाला आहे. हे पाणी जमिनीत जिरल्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलमधील भूगर्भातील पाणीपातळी वाढण्यास मदत होणार आहे. या पाण्याचा फायदा शेती, गोधन, जंगलातील प्राणी आणि परिसरातील गावकऱ्यांना होणार आहे.
मागील वर्षी या भागात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. तुंगारेश्वर पर्वताच्या पायथ्याशी नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत असूनही साठवणूक नसल्याने पाणी वाया जात होते. हा धडा घेऊन पंचायत समितीने यंदा ही मोहीम हाती घेतली. गट विकास अधिकारी राजपूत, विस्तार अधिकारी घनश्याम पाटील यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सदस्य आणि ग्रामस्थांनी श्रमदान केले. भूगर्भातील पाणीपातळी वाढवण्यासाठी वनराई बंधारे हा रामबाण उपाय असल्याचे तालुका कृषी अधिकारी आदित्य राऊत यांनी सांगितले.
