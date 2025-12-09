खारघर डोंगरावर वणवा
खारघर, ता. ९ (बातमीदार) ः खारघर येथील बेलपाडा डोंगरावर लागलेल्या वणव्यामुळे गवत आणि वनसंपदा नष्ट झाली आहे. सोमवारी (ता. ८) सकाळी लागलेली आग अग्निशमनच्या जवानांनी विझवली होती; परंतु संध्याकाळी पुन्हा आग लागल्याचे माजी सरपंच संजय घरत यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ अग्निशमन केंद्राला माहिती दिली. अग्निशमनच्या जवानांनी वेळीच आग आटोक्यात आणल्याने पुढील अनर्थ टळला. ही घटना सोमवारी सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास घडली. ऐन थंडीच्या मोसमात, डोंगरावर वणवा लागल्यामुळे पर्यावरणप्रेमी नाराज झाले आहेत. डोंगरावर आग लावणाऱ्या माथेफिरूचा शोध घेऊन पोलिस प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
