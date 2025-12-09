महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बोर्लीपंचतन येथे अभिवादन सभा
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बोर्लीपंचतन येथे अभिवादन सभा
श्रीवर्धन, ता. ९ (वार्ताहर) : बोर्लीपंचतन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीतर्फे ६९व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शनिवारी (ता. ६) अभिवादन सभेचे आयोजन करण्यात आले. समाजातील विविध घटकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून बाबासाहेबांना विनम्र अभिवादन केले. कार्यक्रमाला समितीचे अध्यक्ष श्रीकांत तळवटकर अध्यक्षस्थानी होते.
सभेची सुरुवात वाय. बी. मर्चंडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बुद्धपूजेने झाली. त्यानंतर मान्यवरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि बौद्धिक योगदानाचा वेध घेतला. बाबासाहेबांच्या विचारांची सातत्याने मांडणी, अभ्यास आणि वाचन संस्कृतीचा प्रसार ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन वक्त्यांनी केले. अध्यक्ष श्रीकांत तळवटकर यांनीही या वेळी बाबासाहेबांच्या चळवळीचे खरे वारस तरुण पिढीच आहे. त्यासाठी अभ्यास, संघटन आणि समाजजागृती यावर सातत्याने भर देणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले. दिवेटप्पा परिसरातील १९ गावांमधून कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याने कार्यक्रमाला उत्साहपूर्ण वातावरण लाभले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन शशिकांत सकपाळ यांनी केले.
