नाइट क्लबमध्ये अग्निसुरक्षेची तपासणी करा
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे निवेदन
घाटकोपर, ता. ९, (बातमीदार) : गोव्यातील एका नाइट क्लबमध्ये भीषण आगीच्या घटनेत २५ निरपराध लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना अलीकडेच घडली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील नाइट क्लब व मनोरंजन स्थळांवर नियमित अग्निसुरक्षेची तपासणी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) यांनी आज केली. या मागणीचे निवेदन त्यांनी प्रमुख अग्निशामक अधिकारी यांना दिले.
युवक काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते व मुंबई अध्यक्ष अमोल मातेले, जिल्हाध्यक्ष संतोष पवार, तालुकाध्यक्ष सुयोग भुजबळ, मुंबई सचिव ब्लेस डिसोजा व कलिना तालुका उपाध्यक्ष सतीश पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन हे निवेदन दिले.
प्रमुख मागण्या
मुंबईतील नाइट क्लब व मनोरंजन स्थळांवर त्वरित आणि नियमित अग्निसुरक्षेची तपासणी करावी, अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, भविष्यात आगीच्या घटना टाळण्यासाठी अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे, अशा मागण्या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातर्फे करण्यात आल्या आहेत.
