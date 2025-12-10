कल्याणमध्ये ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या जीवनमान उन्नती साठी प्रोजेक्ट समानिता चे उदघाट्न
तृतीयपंथींसाठी ‘प्रोजेक्ट समानिता’
समुदायाचे जीवनमान उंचवण्यासाठी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० ः कल्याण येथील किन्नर अस्मिता परिसरात वास्तव्यास असलेल्या तृतीयपंथी समुदायाच्या सदस्यांच्या राहणीमानात आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा अनुदान प्रकल्प ‘प्रोजेक्ट समानिता’चे उद्घाटन करण्यात आले आहे. रोटरी क्लब ऑफ ठाणे रॉयल्स आणि रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षी रक्षाबंधन साजरे करण्यासाठी आणि सीपीआर प्रशिक्षणासाठी रोटरीच्या सदस्यांनी किन्नर अस्मिता येथे भेट दिली होती. येथील रहिवाशांची कठीण परिस्थिती पाहून या उपक्रमाची संकल्पना सादर केली. या प्रकल्पासाठी देणगीदारांनी आणि ठाणे नॉर्थ स्टार ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून आर्थिक सहकार्य करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन रोटरी वर्ष २०२४-२५ चे निवृत्त जिल्हा गव्हर्नर दिनेश मेहता यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ज्योती मेहता, कॅप्टन प्रसाद तेंडुलकर, दोन्ही रोटरी क्लबचे सदस्य, मान्यवर पाहुणे आणि तृतीयपंथी समुदायाचे सदस्य उपस्थित होते.
रोटरी क्लब ऑफ ठाणे रॉयल्सच्या अध्यक्ष सोहिणी दाम आणि रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी बीकेसीचे अध्यक्ष हृषीकेश एस. पाटील यांनी सर्व सहकार्यकर्त्यांचे आभार मानले. कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी तृतीयपंथी समुदायासाठी अन्नदान करण्यात आले. आणि रहिवाशांना दोन्ही क्लबकडून फ्लोअर मॅट्सचे वितरण करण्यात आले.
‘या’ सुविधा देणार
या प्रकल्पांतर्गत असुरक्षित विद्युत वायरिंगचे संपूर्ण नूतनीकरण, मोठ्या प्रमाणातील गळती दुरुस्ती, शौचालयाचे पूर्ण अद्ययावतीकरण, सुधारित फ्लोअरिंग, आधुनिक प्रकाशयोजना आणि सुरक्षित, स्वच्छ आणि सन्मानजनक राहणीमानासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण करण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा लाभ ३० हून अधिक तृतीयपंथी समुदायातील सदस्यांना होणार आहे.
प्रकल्पाविषयी
रोटरी वर्ष २०२४-२५ दरम्यान संकल्पित ‘प्रोजेक्ट समनिता’ हा रोटरीच्या विविधता, समानता व समावेशन (डीईआय) या मूल्यांना बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम असून, तृतीयपंथी समुदायाच्या सामाजिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने उचललेले सकारात्मक आणि आदर्श पाऊल मानले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.