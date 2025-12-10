मित्रांच्या जमिनीचा परस्पर विक्री
मित्रांच्या जमिनीची परस्पर विक्री
सहा जणांची फसवणूक, पनवेलमध्ये गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. १० (वार्ताहर) : मुंबईच्या अंधेरी येथे राहणाऱ्या एका व्यावसायिकाने बालपणीच्या सहा मित्रांच्या जमिनीची १० कोटी ४० लाखांना परस्पर विक्री केली होती. या प्रकरणात पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात बीएनएस कलम ३१८ (४) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आंध्र प्रदेश येथे राहणारे तक्रारदार ए.रामकृष्णा (५७) २०१३ मध्ये मुंबईत आले होते. त्या वेळी मुंबईत राहणारा त्यांचा बालपणीचा मित्र रवीशंकर पसुपुलेटी याने पनवेल तालुक्यातील तुरमाळे गावातील जमीन खरेदी करण्यास मित्रांना सुचवले होते. त्यामुळे रामकृष्णा, त्यांच्या मित्रांनी मिळून तुरमाळे गावातील १८ गुंठे जमीन रविशंकर पसुपुलेटी याच्या माध्यमातून खरेदी करण्याचे ठरवले. जमिन खरेदीसाठी सर्वांनी मिळून ८५ लाख रुपये रविशंकरला दिले होते. २०१९ मध्ये जमिनीचे खरेदीखत करण्यात आले. त्यानंतर रविशंकरने सातबारा नोंदणी करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र त्याने टाळाटाळ करून वेळ मारून नेली. वारंवार पाठपुरावा करूनही रविशंकरने सातबारा नोंदणी केलेली नव्हती. अशातच १८ जानेवारी २०२४ मध्ये ही जमीन मे. क्रेस्ट रिसॉर्ट अँड स्पा प्रा. लि.यांना १०.३० कोटींना परस्पर विकल्याचे उघडकीस आले. या व्यवहाराबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली.
