पर्यवेक्षिकेवर जातीवाचक शिवीगाळचा आरोप
कासा, ता. १० (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील वाकी परिसरातील आदिवासी आशा सेविकांवर पर्यवेक्षिकेकडून झालेल्या कथित जातीवाचक शिवीगाळ आणि मारहाणीमुळे आरोग्य विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. आदिवासी समाजातील महिलांवर होणाऱ्या या गैरवर्तनाबद्दल ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
आदिवासी आशा सेविकेने पर्यवेक्षिकेच्या वागणुकीविरोधात डहाणू उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तसेच गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्यासोबतच अन्य तीन आशा वर्कर यांनीही पर्यवेक्षिकेच्या गैरवर्तनाबाबत आरोप नोंदवले आहेत. त्यांच्या तक्रारीनुसार, १ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यवेक्षिकेने आशा सेविकेवर जातिवाचक शिवीगाळ करत सर्वांसमोर अपमानित केले. या वेळी त्यांच्या हातातील मोबाईलही हिसकावून फेकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ८ डिसेंबर रोजी ऑनलाइन कामात नेटवर्कच्या अडचणीमुळे माहिती भरण्यास झालेल्या किरकोळ विलंबावरून पर्यवेक्षिकेने त्यांना शिवीगाळ करून त्यांच्या डोक्यावर चापट मारत ढकलल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. अचानक झालेल्या मारहाणीमुळे त्या खाली पडल्याची माहितीही दिली.
आपला सतत अपमान केला जातो. तसेच कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते, अशी वेदनादायी प्रतिक्रिया अंगणवाडी सेविकेने दिली. महिलांनी याप्रकरणी आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली असून, पोलिसांनी तक्रार स्वीकारली आहे. पुढील तपास लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अहवाल मिळाल्यानंतर कारवाई होणार
गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची माहिती तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, पुढील आवश्यक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत, तर डहाणू तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ऋग्वेद दुधात यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, याप्रकरणी चौकशी नेमण्यात आली आहे. अहवाल मिळाल्यानंतर नियमांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
