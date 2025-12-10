कलानी समर्थकावर धारदार शस्त्राने हल्ला
उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प २ मधील ढोलूराम मंदिर परिसरात टीम ओमी कलानीच्या समर्थकावर झालेल्या चाकूहल्ल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. केवळ गाडीचा कट लागल्याच्या किरकोळ कारणावरून वाद पेटला आणि पाहता पाहता रक्तरंजित हल्ल्यापर्यंत पोहोचल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उल्हासनगर कॅम्प २ मधील ढोलूराम मंदिर परिसरात टीम ओमी कलानीचे समर्थक जयकिशन आलमचंदानी उर्फ जॅकी यांच्यावर झालेल्या चाकू हल्ला झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आलमचंदानी हे ढोलूराम दरबार परिसरातून मोटारसायकलवरून जात होते. याच वेळी समोरून आलेल्या कारमधून दोन व्यक्ती उतरले आणि मोटारसायकलला कट मारल्याच्या कारणावरून त्यांच्यात वाद सुरू झाला. अल्पावधीतच वाद हातघाईपर्यंत पोहोचला. कारमधील एकाने धारदार शस्त्र काढत आलमचंदानी यांच्यावर हल्ला चढवला. पोटावर आणि पाठीवर असे एकूण तीन वार झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले.
पोलिसांकडून तपास सुरू
नागरिकांच्या मदतीने त्यांना तातडीने शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष आव्हाड आणि निरीक्षक लक्ष्मण कांबळे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.
