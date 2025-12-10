घरकाम करणाऱ्या महिलेवर बंदुकीसारखे दिसणाऱ्या लाईटर रोखले
महिलेला बंदुकीसारखा लायटर दाखवून मायलेकाकडून धमकी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० ः क्षुल्लक कारणातून मायलेकाने घरकाम करणाऱ्या महिलेला बंदुकीसारखे दिसणारे लायटर दाखवत धमकावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. घर मालकिणीच्या कुटुंबीयांनी पीडित महिलेला फोनवरून धमकावल्याचे कॉल रेकॉर्डिंग व्हायरल झाले आहे. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिसांनी घर मालकीण आणि तिच्या मुलाला ताब्यात घेतले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांनी दिली.
ठाण्याच्या घोडबंदर रोडवरील वाघबीळ येथील जांगिड गॅलेक्सी टॉवरमध्ये मोनिका शर्मा या कुटुंबीयांसह राहतात. त्यांच्या घरी गेल्या सहा महिन्यांपासून पीडित महिला घरकाम करीत आहे. या महिलेने शनिवारी (ता. ६) एक दिवसाची सुट्टी मोनिका यांच्याकडून घेतली; मात्र त्यानंतर चार दिवस उलटूनही महिला घरकाम करण्यासाठी येत नसल्याने आणि वारंवार संपर्क करूनदेखील फोन उचलत नसल्याने मोनिका शर्मा यांचा संताप अनावर झाला. मंगळवारी पुन्हा त्यांनी महिलेला फोन केला असता तिने उचलला. या वेळी संतापलेल्या मोनिका शर्मा आणि त्यांच्या मुलाने या महिलेला अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत चोरीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली.
तुला आणि तुझ्या नवऱ्याला जिथे असाल तिथून उचलून आणू, अशी धमकी मालकिणीच्या मुलाने दिली. हा घडलेला सर्व प्रकार पीडित महिलेने तिच्या नातेवाइकांना सांगितला. त्यानंतर पीडित महिलेसह तिचे नातेवाईक जाब विचारण्यासाठी घर मालकिणीच्या इमारतीखाली गेले. त्या वेळी दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये वाद झाला. या वादात घर मालकिणीच्या मुलाने बंदूक रोखली. या प्रकाराने घाबरलेल्या कुटुंबीयाने याबाबत कासारवडवली पोलिसांना कळवताच त्वरित घटनास्थळी पोलिस पोहोचले. पोलिसांच्या चौकशीत धाक दाखवण्यासाठी वापरलेली बंदूक ही खरी नसून बंदुकीसारखा दिसणारा लायटर असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पोलिसांनी घर मालकीण मोनिका शर्मा आणि तिच्या मुलाला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
