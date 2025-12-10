टिटवाळ्यात रिपाई पदाधिकाऱ्यांचा काँग्रेसमध्ये मोठा प्रवेश
टिटवाळ्यात रिपाइं पदाधिकाऱ्यांचा काँग्रेसमध्ये मोठा प्रवेश
जिल्हा काँग्रेसची संघटना नव्या उर्जेने बळकट
टिटवाळा, ता. १० (वार्ताहर) : रिपाइंच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. १०) काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळाली आहे. आरपीआय ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे उपाध्यक्ष हरीश कांबळे, कल्याण तालुका युवक अध्यक्ष मिलिंद भोईर आणि मांडा-टिटवाळा परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश मढवी यांनी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजकुमार (राजाभाऊ) पातकर यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
या कार्यक्रमाला मोहोने-टिटवाळा विभाग अध्यक्ष राजेश वाघमारे, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सलीम शेख, महिला काँग्रेस विभाग अध्यक्षा उर्मिला भोईर, दर्शना पानपाटील, अमोल गायकवाड, विवेक घोडके यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. नव्या प्रवेशामुळे जिल्हा काँग्रेसची ताकद वाढत असल्याचे मत व्यक्त करत, लवकरच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ आणि अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव संजय दत्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरावर मेळावा होणार असल्याची माहिती डॉ. पातकर यांनी दिली. या मेळाव्यात शेकडो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड निर्णायक ठरणार आहेत.
