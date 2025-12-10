पाईपलाईन फुटीने प्रशासन हलले
टिटवाळ्यात पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू
टिटवाळा, ता. १० (वार्ताहर) : टिटवाळा पूर्वेतील वाजपेयी चौकाजवळ रवींद्र रेसिडेन्सीकडील मुख्य रस्त्यावर पाईपलाईन फुटीने लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत होती. यामुळे रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून यातूनच नागरिकांनी मार्गक्रमण करावे लागत होते. यासंबंधीची बातमी ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित होताच प्रशासनाला अखेर जाग आली असून पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे.
गेल्या महिनाभरात या रस्त्यावर पाइपलाइनमधून पाणी गळती होत होती. यामुळे रस्त्यावरील खड्ड्यांमधील पाणी आणि चिखल यामुळे शाळकरी मुले, महिला, वाहनधारकांचा नाहक त्रास होत होता. तर, पाइपलाइन फुटीमुळे परिसरात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. यासंदर्भातील बातमी ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित होताच या ठिकाणीचे दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरु झाले आहे. याठिकाणी सकाळपासूनच जेसीबी, पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी व अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.
पाइलाइन फुटीची दुरुस्ती तात्काळ सुरू केली असून काम पूर्ण होईपर्यंत पथक तैनात राहील, अशी माहिती अधिकारी भदाने यांनी सांगितले.
