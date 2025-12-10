तानाजीनगरात चाकूचा धाक दाखवत मारहाण
तानाजीनगरात चाकूचा धाक दाखवत मारहाण
सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या सापळ्यात अटक
उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प-५ मधील तानाजीनगर परिसरात सराईत गुंडांनी मोहम्मद अन्सारी यांना चाकूचा धाक दाखवत बेदम मारहाण केली. तसेच धमकावत त्यांच्या खिशातील रोकड लुटल्याची तक्रार हिललाईन पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. पोलिसांनी वेगाने मोहीम राबवत मुख्य आरोपीला जेरबंद केले आहे.
साहिल मैराळे आणि पवन लबाना या दोघांनी मोहम्मद अन्सारी यांना रस्त्यात अडवून चाकूचा धाक दाखवला. त्यानंतर बेदम मारहाण करून धमकावत खिशातील रोकड लुटली होती. गुन्ह्यानंतर दोन्ही आरोपी फरार झाले होते. याची तक्रार हिललाईन पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप शिवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी आरोपींच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवले. काटेकोर नियोजन आणि गुन्हे शोधपथकाच्या प्रयत्नांमुळे मैराळे अखेर सापळ्यात अडकला. पोलिसांनी त्याला अटक करून गुन्ह्यात वापरलेले धारदार शस्त्रही जप्त केले आहे. पवन लबानाचा शोध सुरू असून त्यासाठी स्वतंत्र पथक कार्यरत आहे.
