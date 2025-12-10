एकल प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर पालिकेची कारवाई
एकल प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर पालिकेची कारवाई
११ महिन्यांत २०.६५ लाख दंड, २,१४६ किलो प्लॅस्टिक जप्त
वाशी, ता. १० (बातमीदार) : नवी मुंबईत एकल वापर प्लॅस्टिकविरोधात पालिकेची मोहीम अधिक तीव्र झाली नागरिक आणि व्यावसायिकांवर होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत सातत्याने वाढ होत आहे. पर्यावरण रक्षणाची गरज लक्षात घेऊन पालिकेने कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या मोहिमेत नागरिकांनीही सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या ११ महिन्यांत २० लाख ६५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून, २,१४६.९७० किलो एकल वापर प्लॅस्टिक जप्त करण्यात आले आहे. विभागनिहाय ८ आणि परिमंडळनिहाय २ अशी एकूण १० विशेष तपासणी पथके या मोहिमेत गुंतलेली आहेत.
तपासणीदरम्यान प्लॅस्टिक पिशव्या किंवा एकल वापर प्लॅस्टिक वस्तू आढळल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाते. अधिक दंड वसूल करणे हा हेतू नसून नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने प्लॅस्टिकचा वापर थांबवणे, हेच या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिकेतर्फे विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत असून, नागरिक व व्यावसायिकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर पूर्णतः बंद करून कापडी किंवा कागदी पिशव्यांचा पर्याय स्वीकारावा, तसेच दुकानांत प्लॅस्टिक पिशव्या न ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. निसर्ग आणि मानवी जीवनाच्या सुरक्षेसाठी प्लॅस्टिकविरहित शहरे उभारण्याच्या दिशेने ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविली जात आहे.
चौकट
कारवाई
- मागील ११ महिन्यांत सुमारे २०.६५ लाख रुपये दंड आकारला.
- तपासणी मोहिमेत २,१४६ किलोपेक्षा अधिक प्लॅस्टिक साहित्य जप्त.
- एकूण १० विशेष पथकांच्यावतीने सतत तपासणी.
- प्लॅस्टिक वापर आढळल्यास तत्काळ दंड व साहित्य जप्तीची कारवाई.
