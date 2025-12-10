एटीएम मशीनच्या विसरलेल्या चाव्या तत्परतेने केल्या परत
रोहा, ता. १० (बातमीदार) ः युनियन बॅंकेच्या एटीएममध्ये रोख रक्कम भरताना कर्मचाऱ्यांकडून चुकून विसरलेल्या एटीएम मशीनच्या चाव्या ठेकेदार किरण बारटक्के यांच्या सतर्कतेमुळे सुरक्षितपणे परत मिळाल्या. या प्रसंगामुळे बॅंक व्यवस्थापनाला दिलासा मिळाला असून बारटक्के यांच्यावर सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी सुमारास रोहा शहरातील दमखाडी परिसरातील युनियन बॅंकेच्या एटीएममध्ये कर्मचारी पैशांची नियमित भरणा करण्यासाठी आले होते. त्यांनी विविध मूल्यांच्या नोटा कॅसेटमध्ये भरून मशीन लॉक केले; परंतु घाईगडबडीत एटीएमच्या चाव्या मशीनलाच लावून ठेवल्या. काही वेळानंतर ठेकेदार किरण बारटक्के पैसे काढण्यासाठी तेथे आले असता, चाव्या मशीनला लावलेल्या अवस्थेत दिसल्या. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेत बारटक्के यांनी तत्काळ बॅंक मॅनेजरशी संपर्क साधला. घटनेची माहिती मिळताच मॅनेजर व कर्मचाऱ्यांनी एटीएम सेंटरमध्ये धाव घेतली. सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करण्यात आली, तसेच एटीएम कॅसेटमधील संपूर्ण रोख रक्कम शाबूत असल्याची खात्री झाली. रक्कम सुरक्षित असल्याचे दिसताच बॅंक अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. या प्रसंगानंतर बॅंक अधिकाऱ्यांनी बारटक्के यांच्या प्रामाणिकपणाचे मनापासून कौतुक केले. किरण बारटक्के यांनी दाखवलेली पारदर्शकता, जागरूकता आणि तात्परता यामुळे रोहा शहरात त्यांच्या कामाची सर्वत्र चर्चा होत असून, नागरिक त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करत आहेत.
