यांत्रिकीकरणाचा स्विकार अपरिहार्य
यांत्रिकीकरणाचा स्वीकार अपरिहार्य
शेतकीर प्रतिष्ठानच्या वर्धापनदिनात कृषिरत्न अनिल पाटील यांचे मत
रोहा, ता. १० (बातमीदार) ः रोहा तालुका शेतकरी विकास प्रतिष्ठानने आयोजित केलेल्या शेतकरी मार्गदर्शन, कृषी दिनदर्शिका प्रकाशन व शेतकरी सन्मान सोहळ्यात कृषिरत्न अनिल पाटील यांनी आधुनिक शेतीपद्धतींची गरज अधोरेखित केली. वेगाने बदलणाऱ्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक पद्धतींवर अडून राहणे परवडणारे नसून, बदल स्वीकारणे ही काळाची मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या वेळी अनिल पाटील म्हणाले, की शेतीत अडचणी येतात तेव्हाच संधी निर्माण होते. अडचणींमधूनच नवी दिशा मिळते. नियोजन, नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान अंगीकारल्यास शेती फायद्याची होऊ शकते. यांत्रिकीकरणाचा स्वीकार आता अपरिहार्य झाला आहे. विशेषतः भातशेतीची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. तसेच फळबागा केवळ योजनांसाठी न लावता भविष्यातील स्थिर उत्पन्न लक्षात घेऊन लावल्या पाहिजेत. गटशेती, नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळणे ही पुढील पिढ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची पावले आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तालुका कृषी अधिकारी महादेव करे उपस्थित होते. व्यासपीठावर कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. मनोज तलाठी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी रणजीत लवाटे, प्रगतशील शेतकरी किरण लेले, कोंडू पाष्टे, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गणेश भगत आदी मान्यवर उपस्थित होते. या सोहळ्यात राजेंद्र वरणकर, महादेव शिंगाडे, प्रमोद म्हात्रे, विनायक धामणे, विजय पाटील, लक्ष्मण जाधव, नितेश घोसाळकर, रामदास मोहिते यांच्यासह ‘सामूहिक शेती युवा कृषी उद्योग निवी’ गटाचा सन्मान करण्यात आला. प्रतिष्ठानने गेल्या काही वर्षांत विविध प्रकारची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मार्गदर्शन, सरकारी योजना व कृषी नवकल्पना पोहोचवण्याचे काम यशस्वीपणे केले असल्याचे गणेश भगत यांनी या वेळी सांगितले.
